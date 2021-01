Campania | campanella anticipata | domani si torna in classe

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Si anticipa il ritorno inin. Dopo la bocciatura del Tar, la Regione ha anticipato il rientro per le classi delle elementari che ancora frequentavano a distanza. Il Tar dellasi è pronunciato sull’ordinanza relativa all’attività scolastica nella nostra regione, stabilendo l’adeguamento alle disposizioni nazionali per quanto riguarda la scuola Primaria. Dunque L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Campania campanella

Teleclubitalia.it

Paura in mattinata a Napoli per il crollo di un’ala della chiesa di Santa Maria del Rosario alle Pigne in piazza Cavour, (conosciuta come del ‘Rosariello’). La chiesa era interdetta al culto. Come rip ...Siamo alla farsa. Un Governo che non gode la fiducia degli italiani (tutti i sondaggi evidenziano il margine ampio di consenso del centrodestra). Un Governo ...