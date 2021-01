Campania, 968 positivi e tasso al 6,3%. Quasi duemila guariti (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Questo il bollettino di oggi in Campania: positivi del giorno: 968 (di cui 65 casi identificati da test antigenici rapidi) di cui Asintomatici: 835 Sintomatici: 68 * Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare Tamponi del giorno: 15.343 (di cui 1.302 antigenici) Totale positivi: 209.482 (di cui 306 antigenici) Totale tamponi: 2.270.343 (di cui 5.599 antigenici) Deceduti: 42 (*) Totale deceduti: 3.471 guariti: 1.940 Totale guariti: 135.145 * 17 deceduti nelle ultime 48 ore e 25 deceduti in precedenza ma registrati ieri Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 100 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**) Posti letto di degenza occupati: ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Questo il bollettino di oggi indel giorno: 968 (di cui 65 casi identificati da test antigenici rapidi) di cui Asintomatici: 835 Sintomatici: 68 * Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai solial tampone molecolare Tamponi del giorno: 15.343 (di cui 1.302 antigenici) Totale: 209.482 (di cui 306 antigenici) Totale tamponi: 2.270.343 (di cui 5.599 antigenici) Deceduti: 42 (*) Totale deceduti: 3.471: 1.940 Totale: 135.145 * 17 deceduti nelle ultime 48 ore e 25 deceduti in precedenza ma registrati ieri Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 100 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**) Posti letto di degenza occupati: ...

