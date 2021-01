Camorra in Toscana, retata contro i Casalesi: decine di arresti (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Vasta operazione della Guardia di finanza del Comando Provinciale di Firenze e dello Scico (Servizio centrale di investigazione contro la criminalità) nell'ambito di un'indagine coordinata dalla ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Vasta operazione della Guardia di finanza del Comando Provinciale di Firenze e dello Scico (Servizio centrale di investigazionela criminalità) nell'ambito di un'indagine coordinata dalla ...

LetiziaFirenze : Camorra in Toscana, legami col clan dei Casalesi anche a Lucca: 34 misure cautelari - Ettore572 : RT @MediasetTgcom24: Camorra in Toscana: 34 misure cautelari per legami con Casalesi #casalesi - gazzettaReggioE : #Camorra: blitz anti casalesi in #Toscana: 34 indagati, sequestri per 8 milioni. Operazione anche a #ReggioEmilia… - BobbiaOdille : RT @il_brigante07: LA NAZIONE: Camorra, vasta operazione contro i Casalesi in Toscana. - il_brigante07 : LA NAZIONE: Camorra, vasta operazione contro i Casalesi in Toscana. -

Ultime Notizie dalla rete : Camorra Toscana Camorra in Toscana, retata contro i Casalesi: decine di arresti LA NAZIONE Camorra: blitz anti casalesi in Toscana: 34 indagati, sequestri per 8 milioni. Operazione in corso anche a Reggio Emilia

L'indagine della Finanza coordinata dalla Dda di Firenze su un giro di società attive nell'edilizia con investimenti nel settore immobiliare. Verifiche in corso nelle province di Firenze, Lucca, Pisto ...

Camorra in Toscana, i Casalesi investono nell'immobiliare: 34 arresti

I militari del Comando Provinciale di Firenze e dello S.C.I.C.O. della Guardia di Finanza, nell’ambito di un’operazione di servizio coordinata dalla ...

L'indagine della Finanza coordinata dalla Dda di Firenze su un giro di società attive nell'edilizia con investimenti nel settore immobiliare. Verifiche in corso nelle province di Firenze, Lucca, Pisto ...I militari del Comando Provinciale di Firenze e dello S.C.I.C.O. della Guardia di Finanza, nell’ambito di un’operazione di servizio coordinata dalla ...