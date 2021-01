Camorra in Toscana: chi sono i 10 arrestati. Tra i coinvolti beneficiari del reddito di cittadinanza (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Secondo la Finanza, il sistema di riciclaggio di denaro favoriva il clan dei Casalesi: nel mirino investimenti immobiliari Leggi su iltirreno.gelocal (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Secondo la Finanza, il sistema di riciclaggio di denaro favoriva il clan dei Casalesi: nel mirino investimenti immobiliari

LorisCavallett1 : RT @gazzettaReggioE: #Camorra: blitz anti casalesi in #Toscana: 34 indagati, sequestri per 8 milioni. Operazione anche a #ReggioEmilia http… - Silvergio2377 : RT @TWDDarylRick: Reddito di cittadinanza e camorristi... #Governodicialtroni Camorra in Toscana: 10 arresti e 23 società nel mirino. Tra… - infoitinterno : Camorra in Toscana, retata contro i Casalesi: decine di arresti - Nicole54509736 : RT @TWDDarylRick: Reddito di cittadinanza e camorristi... #Governodicialtroni Camorra in Toscana: 10 arresti e 23 società nel mirino. Tra… - TWDDarylRick : Reddito di cittadinanza e camorristi... #Governodicialtroni Camorra in Toscana: 10 arresti e 23 società nel mirino… -