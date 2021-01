Calendario 2021 GT Italiano, dettagli gare e piste (Di mercoledì 20 gennaio 2021) ACI Sport rilascia il Calendario 2021 del GT Italiano. A pochi giorni dalla fine del campionato tricolore GT, che ha coronato AF Corse nel campionato Endurance e VSR nel campionato Sprint, sono ufficiali le date della 19esima edizione della competizione. Tra le tappe in Calendario vediamo il ritorno del circuito ennese di Pergusa. Calendario 2021 GT Italiano, tra ritorni e conferme ecco le piste del campionato ACI Sport rilascia il Calendario 2021 del GT Italiano che segnerà l’inizio della 19esima stagione della competizione. Saranno sempre due campionati distinti, quello Endurance e quello Sprint, composti complessivamente da quattro gare a testa per un totale di otto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 20 gennaio 2021) ACI Sport rilascia ildel GT. A pochi giorni dalla fine del campionato tricolore GT, che ha coronato AF Corse nel campionato Endurance e VSR nel campionato Sprint, sono ufficiali le date della 19esima edizione della competizione. Tra le tappe invediamo il ritorno del circuito ennese di Pergusa.GT, tra ritorni e conferme ecco ledel campionato ACI Sport rilascia ildel GTche segnerà l’inizio della 19esima stagione della competizione. Saranno sempre due campionati distinti, quello Endurance e quello Sprint, composti complessivamente da quattroa testa per un totale di otto ...

SkySport : Euro 2021 Under 21, il calendario e le partite dell'Italia - CittadinidiTwtt : RT @comunevenezia: #Istruzione | #Scuole ?? Scadenze iscrizione per le scuole dell'infanzia comunali a.s. 2021/2022 ???????????????? A disposizi… - comunevenezia : #Istruzione | #Scuole ?? Scadenze iscrizione per le scuole dell'infanzia comunali a.s. 2021/2022 ???????????????? A disp… - soleterramare : RT @luisaloffredo28: Riparte il #concorso #scuola per i precari: le prove rimanenti si svolgeranno tra il 15 e il 19 febbraio. Il calendari… - FabioDeNunzio : Buonasera amici, vi aspetto domani alle ore 07.45 durante il telegiornale di Rai 3 Buongiorno Regione Puglia, prese… -

Ultime Notizie dalla rete : Calendario 2021 ATP: nuove importanti novità riguardanti il calendario 2021 Metropolitan Magazine Imprese: Tim, avviato iter per presentazione di una lista per il rinnovo del board (4)

Per contenere il più possibile la durata di questa fase preparatoria al nuovo triennio - conclude la nota - il Consiglio di amministrazione ha modificato il calendario di approvazione ... prevedendo ...

Domenicali: “La F.1 ha bisogno di una Ferrari forte. Hamilton? Può fare la storia”

Il nuovo presidente del Circus: “Sono ottimista sui miglioramenti del Cavallino. La firma di Lewis? Con noi può battere record ed essere una figura che oltrepassa lo sport” ...

Per contenere il più possibile la durata di questa fase preparatoria al nuovo triennio - conclude la nota - il Consiglio di amministrazione ha modificato il calendario di approvazione ... prevedendo ...Il nuovo presidente del Circus: “Sono ottimista sui miglioramenti del Cavallino. La firma di Lewis? Con noi può battere record ed essere una figura che oltrepassa lo sport” ...