Calciomercato Verona: vicino il colpo Lasagna. Le ultime (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il Verona potrebbe regalare due calciatori a Ivan Juric in questa sessione di mercato: dopo Sturaro, vicino anche Kevin Lasagna. Le ultime Kevin Lasagna potrebbe essere il rinforzo in attacco per il Verona di Ivan Juric. Come riportato da Sportitalia, sarebbe l'attaccante dell'Udinese il rinforzo per gennaio. All'Udinese andrebbero 10 milioni di euro più bonus. Un Verona che vuole accontentare il tecnico Juric dopo le cessioni estive. vicino anche l'arrivo di Stefano Sturaro del Genoa per il centrocampo alla ricerca di forze fresche.

