CALCIOMERCATO: tutti gli occhi sono puntati su Juventus-Napoli (Di mercoledì 20 gennaio 2021) occhio alla sfida di Supercoppa italiana tra Juventus e Napoli a Reggio Emilia. Risultato, oggi, molto incerto. Supercoppa italiana (Facebook)Juventus e Napoli si sfidano stasera per il primo trofeo stagionale. La Supercoppa italiana, che vede sfidarsi la squadra campione d’Italia e quella vincitrice della Coppa Italia. Le due squadre arrivano all’appuntamento in condizioni completamente diverse. Il Napoli sulle ali dell’entusiasmo dopo il perentorio 6-0 inflitto in casa propria alla Fiorentina di Cesare Prandelli, che ha risollevato gli animi dei partenopei e del pubblico napoletani dopo una serie di prestazioni non del tutto soddisfacenti. Dall’altra parte la Juventus che porta con se ancora i postumi della netta sconfitta subita contro l’Inter ... Leggi su chenews (Di mercoledì 20 gennaio 2021)o alla sfida di Supercoppa italiana traa Reggio Emilia. Risultato, oggi, molto incerto. Supercoppa italiana (Facebook)si sfidano stasera per il primo trofeo stagionale. La Supercoppa italiana, che vede sfidarsi la squadra campione d’Italia e quella vincitrice della Coppa Italia. Le due squadre arrivano all’appuntamento in condizioni completamente diverse. Ilsulle ali dell’entusiasmo dopo il perentorio 6-0 inflitto in casa propria alla Fiorentina di Cesare Prandelli, che ha risollevato gli animi dei partenopei e del pubblico napoletani dopo una serie di prestazioni non del tutto soddisfacenti. Dall’altra parte lache porta con se ancora i postumi della netta sconfitta subita contro l’Inter ...

CiroTroise : RT @SerieBNewsCom: ?? - sportli26181512 : Juve, non solo gol per Scamacca: tutti i suoi numeri in carriera: La Juve fa sul serio per Gianluca Scamacca e oggi… - genovesergio76 : RT @cmdotcom: Usa, Biden giura: 'Sarò il presidente di tutti. Il popolo ha parlato, la democrazia ha prevalso'. Trump: 'Ritorneremo' https:… - SerieBNewsCom : ?? - sportli26181512 : Milan, gol e non solo: tutti i numeri di Otavio in questa stagione col Porto: Il Milan segue Otavio in vista della… -

Ultime Notizie dalla rete : CALCIOMERCATO tutti Calciomercato, news e trattative di oggi: diretta LIVE Sky Sport Dybala, la fidanzata Oriana Sabatini: «Io bisessuale? Credo di sì»

Su Instagram Lady Dybala risponde ai fan al gioco «vero o falso» senza nascondersi: «Se proprio devo mettermi un'etichetta...» ...

Calciomercato Milan – Tomori, perchè sta tardando l’arrivo | Le news

Fikayo Tomori è atteso a Milano in settimana. Il difensore si sta facendo attendere, ma ci sono delle motivazione alla base del ritardo ...

Su Instagram Lady Dybala risponde ai fan al gioco «vero o falso» senza nascondersi: «Se proprio devo mettermi un'etichetta...» ...Fikayo Tomori è atteso a Milano in settimana. Il difensore si sta facendo attendere, ma ci sono delle motivazione alla base del ritardo ...