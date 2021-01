Calciomercato Napoli, Nuno Tavares obiettivo concreto: sfida alla Roma (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il Napoli è pronto a sfidare la Juventus nella finale di Supercoppa Italiana. Gennaro Gattuso, mister dei partenopei, è pronto a sfidare l’amico Andrea Pirlo ed i bianconeri per il primo trofeo che verrà assegnato in Italia. Una partita estremamente importante, quella che stasera si disputerà al Mapei Stadium, che infuoca tutti i tifosi napoletani. Intanto, però, il Calciomercato s’infuoca: Nuno Tavares è diventato l’obiettivo principale di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo dei campani. Il Napoli dovrà sovrastare l’interesse della nuova Roma di Dan Friedkin, anch’essa interessata al calciatore del Benfica. Nuno Tavares interessa al Napoli La Serie A guarda con attenzione in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ilè pronto are la Juventus nella finale di Supercoppa Italiana. Gennaro Gattuso, mister dei partenopei, è pronto are l’amico Andrea Pirlo ed i bianconeri per il primo trofeo che verrà assegnato in Italia. Una partita estremamente importante, quella che stasera si disputerà al Mapei Stadium, che infuoca tutti i tifosi napoletani. Intanto, però, ils’infuoca:è diventato l’principale di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo dei campani. Ildovrà sovrastare l’interesse della nuovadi Dan Friedkin, anch’essa interessata al calciatore del Benfica.interessa alLa Serie A guarda con attenzione in ...

DiMarzio : #Calciomercato | #Milik al #Marsiglia, domani potrebbe essere il giorno della chiusura: accordi sempre più definiti - mirkocalemme : Il contratto è arrivato, ma #Milik non accetta le condizioni del #Napoli tra clausola (non valida per l'Italia) e c… - DiMarzio : #Calciomercato | Un ultimo ostacolo da superare per il passaggio di #Milik all'#OlympiqueMarseille - Gio_Mosel : #SerieA #Calciomercato Il mercato di Gennaio del #Napoli campione d’inverno vs quello del Milan. - sportli26181512 : Juve-Napoli: Insigne sfida Ronaldo in Supercoppa VIDEO: Juventus-Napoli, Insigne sfida Cristiano...… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Calciomercato Napoli 19 gennaio: Milik al Marsiglia, si tratta ancora Sport Fanpage La notte della Supercoppa, in campo Juventus e Napoli

La notte della Supercoppa, in campo Juventus e Napoli. Tempo di primi trofei per il calcio italiano, tempo di grandi sfide serali ...

ULTIM’ORA- Clamoroso, Supercoppa Juventus-Napoli a rischio rinvio!

Juventus-Napoli a rischio rinvio: è questa la clamorosa notizia che potrebbe far slittare la finale di Supercoppa a data da destinarsi.

La notte della Supercoppa, in campo Juventus e Napoli. Tempo di primi trofei per il calcio italiano, tempo di grandi sfide serali ...Juventus-Napoli a rischio rinvio: è questa la clamorosa notizia che potrebbe far slittare la finale di Supercoppa a data da destinarsi.