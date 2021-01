Calciomercato Milan – Tomori, piccolo ritardo: ecco il motivo / News (Di mercoledì 20 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE MERCATO Milan - Luca Marchetti, esperto di mercato, ha parlato dagli studi di 'Sky Sport' del piccolo ritardo per Fikayo Tomori al Milan Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 20 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE MERCATO- Luca Marchetti, esperto di mercato, ha parlato dagli studi di 'Sky Sport' delper FikayoalPianeta

DiMarzio : #Milan, atteso nelle prossime ore #Tomori: l'obiettivo è convocarlo già per #MilanAtalanta - AntoVitiello : ???? Mario #Mandzukic in sede per firmare ??? con il #Milan. Indosserà la maglia numero 9?? #calciomercato - DiMarzio : #Mandzukic-#Milan, ora è ufficiale?? - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - #Tomori, piccolo ritardo: ecco il motivo / News - #ACMilan #Milan #SempreMilan - MilanForever81 : RT @MilanNewsit: Marchetti su Tomori: 'Piccoli ritardi legati a dettagli burocratici ma nessun problema, l'operazione si farà' https://t.co… -