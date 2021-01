Calciomercato Milan – Tomori, il difensore è atteso in Italia | PM News (Di mercoledì 20 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE CALICOMERCATO Milan - Siamo in dirittura d'arrivo per l'arrivo di FIkayo Tomori al Milan: il giocatore è pronto a sbarcare in Italia Calciomercato Milan – Tomori, il difensore è atteso in Italia PM News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 20 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE CALICOMERCATO- Siamo in dirittura d'arrivo per l'arrivo di FIkayoal: il giocatore è pronto a sbarcare in, ilinPMPianeta

DiMarzio : #Milan, atteso nelle prossime ore #Tomori: l'obiettivo è convocarlo già per #MilanAtalanta - AntoVitiello : ???? Mario #Mandzukic in sede per firmare ??? con il #Milan. Indosserà la maglia numero 9?? #calciomercato - DiMarzio : #Mandzukic-#Milan, ora è ufficiale?? - ninoBertolino : RT @cmdotcom: #Milan, tre soluzioni per #Ibra e #Mandzukic. Ma che fine farà Leao? - ninoBertolino : RT @PianetaMilan: #Calciomercato #Milan - #Musacchio, il #Parma ci prova | News -