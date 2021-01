Calciomercato Milan, si chiude per Tomori: i dettagli dell’affare. A disposizione già contro l’Atalanta? (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il Milan conclude un altro colpo di Calciomercato.In una sessione di trasferimenti segnata dall’autofinanziamento a causa dell'emergenza sanitaria globale, la compagine rossonera sta investendo su un mix fatto di prospettiva ed esperienza. L'acquisto di Tomori e quello di Mandzukic rispecchiano alla perfezione l'impronta che il duo dirigenziale Maldini-Massara è fortemente intenzionato a dare alla squadra. Il difensore ormai ex Chelsea era stato richiesto a gran voce dal tecnico Stefano Pioli, dopo che la reiterata assenza di Gabbia e le condizioni non ottimali di Musacchio avrebbero fatto sorgere più di qualche problematica numerica e tattica all'interno dello spogliatoio Milanista. Il talentuoso classe '97 approderà in quel di Milanello con una formula di prestito con diritto di riscatto fissato a ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ilconclude un altro colpo di.In una sessione di trasferimenti segnata dall’autofinanziamento a causa dell'emergenza sanitaria globale, la compagine rossonera sta investendo su un mix fatto di prospettiva ed esperienza. L'acquisto die quello di Mandzukic rispecchiano alla perfezione l'impronta che il duo dirigenziale Maldini-Massara è fortemente intenzionato a dare alla squadra. Il difensore ormai ex Chelsea era stato richiesto a gran voce dal tecnico Stefano Pioli, dopo che la reiterata assenza di Gabbia e le condizioni non ottimali di Musacchio avrebbero fatto sorgere più di qualche problematica numerica e tattica all'interno dello spogliatoioista. Il talentuoso classe '97 approderà in quel diello con una formula di prestito con diritto di riscatto fissato a ...

