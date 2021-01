Calciomercato Milan, il Barcellona apre al prestito di Junior Firpo (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Calciomercato Milan: si apre la pista Junior Firpo per i rossoneri. Il Barcellona avrebbe acconsentito al prestito Junior Firpo e il Milan potrebbe essere un matrimonio a data da destinarsi, ma entro il 31 gennaio. Infatti, il Barcellona avrebbe aperto al Diavolo per il prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Il club di Via Aldo Rossi non vorrebbe andare oltre ai 15 milioni di euro: filtra comunque buon ottimismo. Le parti si sarebbero avvicinate. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 gennaio 2021): sila pistaper i rossoneri. Ilavrebbe acconsentito ale ilpotrebbe essere un matrimonio a data da destinarsi, ma entro il 31 gennaio. Infatti, ilavrebbe aperto al Diavolo per iloneroso con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Il club di Via Aldo Rossi non vorrebbe andare oltre ai 15 milioni di euro: filtra comunque buon ottimismo. Le parti si sarebbero avvicinate. Leggi su Calcionews24.com

