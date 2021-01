Calciomercato Juventus, si avvicina la fumata bianca: cosa manca per chiudere (Di mercoledì 20 gennaio 2021) mancano circa 10 giorni alla chiusura della sessione invernale di Calciomercato e la rosa della Juventus non ha ancora subito cambiamenti significativi. Le uniche operazioni portate avanti da Fabio Paratici e soci sono state relative all’ingaggio di alcuni profili giovani che un giorno potrebbero vestire la prestigiosa casacca della Vecchia Signora. Per il resto, nulla. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Arthur poco utilizzato da Pirlo: scambio in Premier Nonostante le palesi lacune presenti in parecchi reparti della squadra, la Juventus al momento non ha acquistato nessuno. Tuttavia, in questi giorni potrebbe sbloccarsi l’affare che porterebbe Gianluca Scamacca all’ombra della Mole. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, deciso il sostituto se ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 20 gennaio 2021)no circa 10 giorni alla chiusura della sessione invernale die la rosa dellanon ha ancora subito cambiamenti significativi. Le uniche operazioni portate avanti da Fabio Paratici e soci sono state relative all’ingaggio di alcuni profili giovani che un giorno potrebbero vestire la prestigiosa casacca della Vecchia Signora. Per il resto, nulla. LEGGI ANCHE:, Arthur poco utilizzato da Pirlo: scambio in Premier Nonostante le palesi lacune presenti in parecchi reparti della squadra, laal momento non ha acquistato nessuno. Tuttavia, in questi giorni potrebbe sbloccarsi l’affare che porterebbe Gianluca Scamacca all’ombra della Mole. LEGGI ANCHE:, deciso il sostituto se ...

capuanogio : I primi 20 club europei per investimenti sul #calciomercato nell'anno 2020. Ci sono tre italiane: #Juventus (5°)… - DiMarzio : Da #Dragusin a #Cacace: il punto sul #calciomercato della #Juventus - SkySport : Calciomercato, offerta per Cacace del Sint-Truiden. Il Lipsia su Dragusin - CampoFattore : Sembrava tutto fatto per Bryan Reynolds al #Benevento, con coinvolgimento della #Juve, ma la #Roma potrebbe riuscir… -