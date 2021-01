Calciomercato – Inter, tutto gira attorno all’attaccante. Gomez e altri tre in corsa (Di mercoledì 20 gennaio 2021) L’Inter in cerca di un attaccante Continua la ricerca dell’Inter di un attaccante da inserire nella rosa di Antonio Conte. Oltre a Lukaku e a Lautaro Martinez, in rosa ci sono anche Sanchez e Pinamonti, che però non offrono le giuste garanzie – fisiche e tattiche – adatte alle richieste dell’allenatore nerazzurro. “Il “Nino Maravilla” non sta dando garanzie a Conte dal punto di vista fisico. Contro la Juventus, poi, si è rivisto in panchina dopo quasi due mesi Pinamonti. Per questo motivo, non bisogna escludere un Intervento negli ultimi giorni di mercato per un attaccante. Conte, non è un mistero, lo accoglierebbe a braccia aperte e ne ha parlato con i dirigenti dopo la partita con la Juventus”. “Nei giorni scorsi si era parlato di Eder, mentre la società aveva bocciato la soluzione Pellé. Attenzione a Pavoletti o Lasagna, ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 20 gennaio 2021) L’in cerca di un attaccante Continua la ricerca dell’di un attaccante da inserire nella rosa di Antonio Conte. Oltre a Lukaku e a Lautaro Martinez, in rosa ci sono anche Sanchez e Pinamonti, che però non offrono le giuste garanzie – fisiche e tattiche – adatte alle richieste dell’allenatore nerazzurro. “Il “Nino Maravilla” non sta dando garanzie a Conte dal punto di vista fisico. Contro la Juventus, poi, si è rivisto in panchina dopo quasi due mesi Pinamonti. Per questo motivo, non bisogna escludere unvento negli ultimi giorni di mercato per un attaccante. Conte, non è un mistero, lo accoglierebbe a braccia aperte e ne ha parlato con i dirigenti dopo la partita con la Juventus”. “Nei giorni scorsi si era parlato di Eder, mentre la società aveva bocciato la soluzione Pellé. Attenzione a Pavoletti o Lasagna, ...

