Calciomercato Cremonese, La Gumina nuovo nome per l’attacco (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La Cremonese continua a cercare un attaccante di livello da regalare a Fabio Pecchia. Dopo gli arrivi di Carnesecchi e Bartolomei, la società grigiorossa continua ad essere molto attiva sul Calciomercato di gennaio, condizione necessaria per migliorare l’attuale situazione di classifica. L’ultima pista per il reparto offensivo porta ad Antonino La Gumina della Sampdoria. La Gumina nuova pista per l’attacco della Cremonese Migliorare la rosa per raggiungere gli obiettivi stagionali. Come tutti gli anni la sessione invernale di Calciomercato, quella del mese di gennaio, rappresenta per tutte le società una grandissima opportunità. La Cremonese ha già piazzato due colpi importanti, uno in porta con l’arrivo di Marco Carnasecchi, e l’altro a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Lacontinua a cercare un attaccante di livello da regalare a Fabio Pecchia. Dopo gli arrivi di Carnesecchi e Bartolomei, la società grigiorossa continua ad essere molto attiva suldi gennaio, condizione necessaria per migliorare l’attuale situazione di classifica. L’ultima pista per il reparto offensivo porta ad Antonino Ladella Sampdoria. Lanuova pista perdellaMigliorare la rosa per raggiungere gli obiettivi stagionali. Come tutti gli anni la sessione invernale di, quella del mese di gennaio, rappresenta per tutte le società una grandissima opportunità. Laha già piazzato due colpi importanti, uno in porta con l’arrivo di Marco Carnasecchi, e l’altro a ...

Serie B, la Cremonese è molto attiva sul calciomercato di gennaio: il nuovo obiettivo per l'attacco è Antonino La Gumina della Sampdoria.

