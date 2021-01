Calcio, Supercoppa Italiana 2021: Juventus-Napoli 2-0. Cristiano Ronaldo e Morata in gol (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il Calcio in Italia ha visto disputarsi la Supercoppa Italiana 2020-2021, il primo trofeo stagionale, conteso tra i campioni d’Italia della Juventus ed i detentori della Coppa Italia del Napoli: vittoria dei bianconeri per 2-0 con reti di Cristiano Ronaldo e Morata. Nel primo tempo pochissime emozioni: al 29? la prima vera conclusione è di Lozano, che però non sorprende il portiere avversario, mentre al 40? risponde Cristiano Ronaldo, ma la sua staffilata esce di poco sopra la traversa. Si va così al riposo su uno scialbo 0-0. La ripresa si accende subito: su azione d’angolo Ronaldo si fa trovare libero in area di rigore e deposita in rete da due passi al 64?. Il ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ilin Italia ha visto disputarsi la2020-, il primo trofeo stagionale, conteso tra i campioni d’Italia dellaed i detentori della Coppa Italia del: vittoria dei bianconeri per 2-0 con reti di. Nel primo tempo pochissime emozioni: al 29? la prima vera conclusione è di Lozano, che però non sorprende il portiere avversario, mentre al 40? risponde, ma la sua staffilata esce di poco sopra la traversa. Si va così al riposo su uno scialbo 0-0. La ripresa si accende subito: su azione d’angolosi fa trovare libero in area di rigore e deposita in rete da due passi al 64?. Il ...

