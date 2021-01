Calcio, Serie A 2021: Atalanta fermata sul pari dall’Udinese nel recupero della decima giornata (Di mercoledì 20 gennaio 2021) L’Atalanta fallisce l’aggancio al terzo posto dopo il pareggio per 1-1 con l’Udinese nel recupero della decima giornata di Serie A. Alla Dacia Arena la squadra di Gasperini sbatte contro il muro eretto dalla squadra di Gotti e manca in questo modo il sorpasso al Napoli, portandosi a quota 33 punti insieme a Roma e Juventus. Per l’Udinese un punto che muove la classifica, con i bianconeri ora quindicesimi a 17 punti, +4 sulla zona salvezza. Alla prima azione dopo 30 secondi il match si sblocca, con l’Udinese che si porta in vantaggio: Pereyra riceve da Lasagna e, dopo aver superato la carica di Toloi e Romero, riesce a battere Gollini. Subito il gol gli ospiti si riversano immediatamente nella metà campo dell’Udinese e vanno più volte vicini al pareggio, prima con Maehle e poi anche con ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 gennaio 2021) L’fallisce l’aggancio al terzo posto dopo il pareggio per 1-1 con l’Udinese neldiA. Alla Dacia Arena la squadra di Gasperini sbatte contro il muro eretto dalla squadra di Gotti e manca in questo modo il sorpasso al Napoli, portandosi a quota 33 punti insieme a Roma e Juventus. Per l’Udinese un punto che muove la classifica, con i bianconeri ora quindicesimi a 17 punti, +4 sulla zona salvezza. Alla prima azione dopo 30 secondi il match si sblocca, con l’Udinese che si porta in vantaggio: Pereyra riceve da Lasagna e, dopo aver superato la carica di Toloi e Romero, riesce a battere Gollini. Subito il gol gli ospiti si riversano immediatamente nella metà campo dell’Udinese e vanno più volte vicini al pareggio, prima con Maehle e poi anche con ...

Pereyra dopo 23" porta avanti i bianconeri, che protestano per un contatto Gollini-Pereyra in area di rigore nerazzurra. A fine primo tempo il pari di Muriel, ma poi la Dea non sfonda nella ripresa ...

Serie B – Il Frosinone si allena: stop per Boloca e Millico. Condizioni da valutare in settimana

Seduta di allenamento pomeridiana alla ‘Città dello sport’ per i giallazzurri di mister Nesta che continuano a preparare la gara contro la Reggina in programma sabato alle 14. Riscaldamento, esercitaz ...

