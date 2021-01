Calcio, nella Roma scoppia il caso Fonseca: l’allenatore verso l’esonero. MotoGp, Ducati in pista fino al 2026 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Cosa succede in casa Roma? Un vertice d’urgenza a Trigoria, la proprietà furibonda, un allenatore, Paulo Fonseca, che rischia l’esonero a breve, senza appello. E la squadra che potrebbe andate in ritiro fino a sabato prossimo. Sì, perché dopo il derby perso 3-0 con la Lazio e l’uscita shock dalla Coppa Italia battuti dallo Spezia, con annessa figuraccia del sesto cambio, chi rischia seriamente il posto è il tecnico che siede in panchina. Follia contro lo Spezia All’Olimpico, in una serata al limite del surreale, la Roma non solo è stata umiliata per 4-2 dallo Spezia uscendo agli ottavi di Coppa Italia. Ma si è resa protagonista di un errore tecnico pazzesco. I giallorossi avrebbero probabilmente subito lo stesso l’eliminazione, infatti, a causa dell’intervento del Giudice Sportivo. All’inizio del primo ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Cosa succede in casa? Un vertice d’urgenza a Trigoria, la proprietà furibonda, un allenatore, Paulo, che rischiaa breve, senza appello. E la squadra che potrebbe andate in ritiroa sabato prossimo. Sì, perché dopo il derby perso 3-0 con la Lazio e l’uscita shock dalla Coppa Italia battuti dallo Spezia, con annessa figuraccia del sesto cambio, chi rischia seriamente il posto è il tecnico che siede in panchina. Follia contro lo Spezia All’Olimpico, in una serata al limite del surreale, lanon solo è stata umiliata per 4-2 dallo Spezia uscendo agli ottavi di Coppa Italia. Ma si è resa protagonista di un errore tecnico pazzesco. I giallorossi avrebbero probabilmente subito lo stesso l’eliminazione, infatti, a causa dell’intervento del Giudice Sportivo. All’inizio del primo ...

