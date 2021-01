Calcio | il Pisa cambia proprietà | arriva Alexander Knaster

(Di giovedì 21 gennaio 2021) IlSporting Club ha comunicato la formalizzazione, in data odierna, del trasferimento del 75% delle quote societarie, e quindi dell'attuale quota di maggioranza, dalle Famiglie Ricci e Paletti ad

Il Pisa Sporting Club comunica la formalizzazione, in data odierna, del trasferimento del 75% delle quote societarie, e quindi dell’attuale quota di maggioranza, dalle Famiglie Ricci e Paletti ad Alex ...Mercoledì 20 gennaio, varie operazioni ufficializzate o in dirittura d’arrivo per quanto riguarda il girone C di Serie C. La Juve Stabia ha definito l’acquisto dell’attaccante Gennaro Borrelli, classe ...