Calcio e Finanza: perché Juve-Napoli si gioca al Mapei?

Mancano poche ore alla finale della Supercoppa italiana 2020, che metterà di fronte Juventus e Napoli nel primo scontro stagionale tra le due formazioni, e Calcio e Finanza prova a ricapitolare come mai questa sfida che per due edizioni si è disputata in Arabia Saudita, si gioca invece oggi al Mapei Stadium È chiaro che l'emergenza della pandemia ha costretto ad evitare una trasferta e per giunta il Paese stesso non sarebbe stato favorevole ad ospitare una finale senza la possibilità di offrirla al pubblico. Ma sono state soprattutto a Stefano Bonaccini, il presidente della regione, che fu il primo governatore ad autorizzare il ritorno agli allenamenti di squadra e quindi la Lega supponeva, quando si è trattato di scegliere la sede di questa Supercoppa, che sarebbe stato di manica ...

Perché la Supercoppa si gioca al Mapei Stadium, la sfida fa rientro in Italia dopo che le ultime due edizioni si sono tenute in Arabia Saudita ...

