Cagliari | Duncan | «Qui mi sento di nuovo importante»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Alfredha parlato della sua nuova avventura con la maglia delAlfred, neo acquisto delarrivato dalla Fiorentina, ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club sardo dove ha parlato della sua nuova avventura in maglia rossoblù. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SUNEWS 24 L’ARRIVO AL– «l? Mi ha fatto sentire di. Sono qui per offrire il mio contributo alla squadra, dare il massimo per onorare questa maglia. Oltre al mister, che conoscevo già dai tempi del Sassuolo, sulla mia decisione hanno influito altre componenti: mi hanno voluto fortemente il Presidente, il Direttore sportivo, anche i compagni di squadra, mi hanno fatto sentire ...