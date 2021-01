Bundesliga | vittorie di misura per Bayern e Lipsia Decisivi Lewandowski e Forsberg

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Questa sera erano in programma cinque sfide in Germania valide per la diciassettesima giornata didiperMonaco e. Pareggio ricco di gol tra Friburgo ed Eintracht Francoforte. Ecco i risultati: Schalke 04-Colonia 1-2 Augsburg-Monaco 0-1 Arminia Bielefeld-Stoccarda 3-0 Friburgo-Eintracht Francoforte 2-2 RB-Union Berlino 1-0 Rimane in testa alla classifica ilMonaco a 39, segue il RBa quota 35, terzo il Bayer Leverkusen con 32. Foto: sito UEFA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

TuttoBundesliga : Giornata 17 in #Bundesliga???? Il @bayer04fussball torna a ruggire: #wirtz abbatte il @BVB e riporta i rossoneri al… - sportli26181512 : Dortmund killer del 'Gladbach: dodici vittorie di fila. Reus ex senza pietà: Dortmund killer del 'Gladbach: dodici… -

Ultime Notizie dalla rete : Bundesliga vittorie

alfredopedulla.com

La partita Augusta - Bayern di Mercoledì 20 gennaio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la 17° giornata di Bundesliga ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI La prossima avversaria della Lazio in Champions League, il Bayern Monaco, nella 17° di Bundesliga ha vinto in trasferta contr ...