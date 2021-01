Bundesliga, Lewandowski di rigore e Bayern batte l’Augsburg (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il Bayern porta via tre punti importanti da Augsburg derby della Baviera. Ha deciso Lewandowski su rigore nel primo tempo. La squadra di Flick ha dominato nei primi 45' ma ha fallito facili occasioni con l'attaccante polacco oggi poco lucido sottorete. Nella ripresa l'Augsburg si è fatto minaccioso ed ha sbagliato un rigore decisivo al 75' con il palo che ha respinto la conclusione di Finnbogason. La vittoria è arrivata attraverso la sofferenza ma a questo Bayern in questo momento in condizione fisica non al top va bene così. Ha vinto anche il Lipsia in casa contro l'Union con la squadra della Red Bull che resta a -4 dalla capolista.Questi i risultati della 17^ giornata di Bundesliga.Schalke 04-Colonia 1-2Augsburg-Bayern Monaco 0-1Arminia Bielefeld-Stoccarda ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ilporta via tre punti importanti da Augsburg derby della Baviera. Ha decisosunel primo tempo. La squadra di Flick ha dominato nei primi 45' ma ha fallito facili occasioni con l'attaccante polacco oggi poco lucido sottorete. Nella ripresa l'Augsburg si è fatto minaccioso ed ha sbagliato undecisivo al 75' con il palo che ha respinto la conclusione di Finnbogason. La vittoria è arrivata attraverso la sofferenza ma a questoin questo momento in condizione fisica non al top va bene così. Ha vinto anche il Lipsia in casa contro l'Union con la squadra della Red Bull che resta a -4 dalla capolista.Questi i risultati della 17^ giornata di.Schalke 04-Colonia 1-2Augsburg-Monaco 0-1Arminia Bielefeld-Stoccarda ...

