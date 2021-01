Bundesliga | Bayern Monaco | fortuna e tre punti Ma il Lipsia tiene il passo

Leggi su sportface

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Fatica il. Ma alla fine anche la diciassettesima giornata porta treagli uomini di Flick che battono 1-0 l’Augsburg e si portano a quota trentanovein classifica. Decisivo un rigore al 13? di Lewandowski ma anche l’errore dal dischetto di Finnbogason al 76?. Tree una prova da dimenticare per i bavaresi che nel prossimo match dovranno vedersela contro lo Schalke, sempre più ultimo in classifica. Trionfa il Bielfeld con un netto 3-0 inflitto allo Stoccarda. Decisive le reti di Klos (27?), Kempf (aut, 47?) e Doan (86?). Non vanno oltre il 2-2 invece Friburgo ed Eintracht. Alle reti di Younes e Schlotterbeck, hanno risposto l’ex Palermo Sallai e Petersen. Un gol di Forsberg al 70? permette aldi superare l’Union Berlin per 1-0. SportFace.