Buffy compie 40 anni | gli auguri di Sarah Michelle Gellar

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Quando fa il suo debutto sulla televisione americana, nel marzo 1997,Summers ha appena 16. Bionda e carina, nella seriel’ammazzavampiri sovverte il cliché della protagonista femminile nel genere horror, divenendo l’eroina che salva (più volte) il mondo dalla distruzione e rimanendo ancora oggi impressa vividissima nell’immaginario comune. Tanto che i fan sono pronti a festeggiare un’importante tappa che la riguarda: il suo creatore Joss Whedon la fa nascere il 19 gennaio 1981. Dunque, proprio in questi giorni40. A festeggiarla degnamente ci pensa, l’attrice divenuta celebre proprio per questo ruolo (anche se la prima, comparsa nel film del 1992, ha il ...

L'attrice Sarah Michelle Gellar, divenuta famosa fra i '90 e i 2000 interpretando Buffy la cacciatrice di vampiri, ha celebrato su Instagram l'eroina ormai "anta", per sempre simbolo di coraggio e ten ...