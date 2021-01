Brexit | da Ed Sheeran a Elton John | le star britanniche contro governo**

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen. (Adnkronos) – I principali musicisti del Regno Unito, tra cui Ede Liam Gallagher, hanno firmato una lettera in cui si afferma che l’accordo Brexit del governo britannico ha profondamente deluso gli artisti del paese. Nella lettera aperta, pubblicata da The Times, il gruppo critica la fine della libera circolazione per le band itineranti. Suggerisce inoltre che i costi e la burocrazia derivanti dal nuovo sistema renderanno il tour “impraticabile”, in particolare per i musicisti emergenti. L'articolo proviene da Ildenaro.it.