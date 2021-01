Brexit | da Ed Sheeran a Elton John | le star britanniche contro governo** 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) (Adnkronos) - La lettera di oggi promuove tali chiamate chiedendo al governo "di fare urgentemente ciò che ha detto che avrebbe fatto, e negoziare viaggi 'senza scartoffie' in Europa per gli artisti britannici e le loro attrezzature". Ci sono più di 100 firmatari con altri grandi nomi tra cui Brian May, Roger Waters, Roger Daltrey e Sting. Le troupe cinematografiche e televisive saranno soggette alle stesse regole, con alcune nazioni che richiedono visti aggiuntivi per lavoro. I soggiorni di durata superiore a 90 giorni vedranno i cittadini britannici richiedere un permesso di soggiorno o un visto pertinente rilasciato dalle autorità nazionali, ai sensi delle norme nazionali o dell'UE. Regole diverse si applicano a Bulgaria, Croazia, Cipro e Romania: se un lavoratore visita questi paesi, le visite in altri paesi dell'UE non vengono conteggiate nel totale di 90 giorni.