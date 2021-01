Brexit | da Ed Sheeran a Elton John | le star britanniche contro governo** 2

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) (Adnkronos) – La lettera di oggi promuove tali chiamate chiedendo al governo "di fare urgentemente ciò che ha detto che avrebbe fatto, e negoziare viaggi 'senza scartoffie' in Europa per gli artisti britannici e le loro attrezzature". Ci sono più di 100 firmatari con altri grandi nomi tra cui Brian May, Roger Waters, Roger Daltrey e Sting.