Brescia e Bergamo prime in Europa per morti da particolato fine PM2.5 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Bergamo svetta al secondo posto di una classifica drammatica: con Brescia al primo posto vanta il tasso di mortalità da particolato fine (PM2.5) più alto in Europa. Al terzo posto c'è Karvinà (Repubblica Ceca) e poi Vicenza (al quarto posto), al quinto Silesian Metropolis (Polonia) mentre Saronno, in provincia di Milano è all'ottavo. È il risultato di uno studio condotto da ricercatori dell'Università di Utrecht, del Global Health Institute di Barcellona e del Tropical and Public Health Institute svizzero, pubblicato su The Lancet Planetary Health e finanziato dal ministero per l'innovazione spagnolo e dal Global Health Institute. "Il particolato fine PM2,5 viene prodotto tipicamente da sorgenti di natura antropica (industrie, riscaldamento, traffico veicolare e ...

