Bowl cut: torna il taglio a scodella, che non è mai stato così cool (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tagli di capelli: i corti e i medi senza tempo, dal Bowl cut al bob guarda le foto Quando una donna taglia i capelli corti comunica molto di sé. Dev’essere stato lo stesso anche per Jaime King che ha iniziato il 2021 con un Bowl cut, un taglio a scodella dal classico allure vintage. L’attrice, che nel 2020 ha divorziato da Kyle Newman dopo due figli e 12 anni di matrimonio, ha scelto di regalare ai capelli un tocco Seventies. A crearlo è stato il suo hairstylist Ted Gibson, che ha ideato un classico Bowl ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tagli di capelli: i corti e i medi senza tempo, dalcut al bob guarda le foto Quando una donna taglia i capelli corti comunica molto di sé. Dev’esserelo stesso anche per Jaime King che ha iniziato il 2021 con uncut, undal classico allure vintage. L’attrice, che nel 2020 ha divorziato da Kyle Newman dopo due figli e 12 anni di matrimonio, ha scelto di regalare ai capelli un tocco Seventies. A crearlo èil suo hairstylist Ted Gibson, che ha ideato un classico...

uItsubaek : @loeytuber NOT BOWL CUT SJSJDJSJD???? - angiuoniluigi : RT @tweetnewsit: Questo inverno sono di tendenza i tagli capelli corti, in particolare il bowl cut e il pixie, inoltre non può mancare lo s… - tweetnewsit : Questo inverno sono di tendenza i tagli capelli corti, in particolare il bowl cut e il pixie, inoltre non può manca… - yleniamarco1 : Tagli capelli corti per l'inverno: il pixie, il bowl cut e lo shampoo alla cheratina - KrisSn : RT @VanityFairIt: Tra i look più richiesti dei prossimi mesi c'è il taglio boyish! Consigli per non sbagliare scelta? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Bowl cut Bowl cut: il taglio a scodella ritorna, perfetto per i capelli corti Io Donna I tagli capelli corti che detteranno tendenza nel 2021

Voglia di un hair cut corto o molto corto? Ecco le previsioni dei look boyish più gettonati dei prossimi 12 mesi, con consigli per non sbagliare scelta in salone ...

Voglia di un hair cut corto o molto corto? Ecco le previsioni dei look boyish più gettonati dei prossimi 12 mesi, con consigli per non sbagliare scelta in salone ...