Borussia M’ Gladbach | Embolo fugge dal tetto inseguito dalla polizia dopo festa illegale

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) L'attaccante delMönchenBreelè scappato attraverso ilaver partecipato a unanon legale per mancato rispetto delle norme anti Covid. Lo riferisce il tedesco Bild. Per l'accaduto il suo club, aveva deciso di sospenderlo e di reintegrarlo soltantodue tamponi negativi. Ma come sono andate le cose? Le scene descritteBild sono da film poliziesco. Secondo il racconto, infatti, il 23enne svizzero avrebbe preso parte a unacon diverse persone, sndo a tutte le regole vigenti per combattere il coronavirus. Una volta che laè giunta sul posto in cui si stava ...