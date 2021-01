Borsellino quater, le motivazioni: 'Strage mosaico pieno di ombre, coinvolti altri gruppi di potere' (Di giovedì 21 gennaio 2021) 'La decisione di eliminare Falcone e Borsellino fu presa da Riina e avallata da tutti' 20 settembre 2019 Borsellino, il pg: 'L'ex pentito Vincenzo Scarantino è stato indotto a mentire' 23 settembre ... Leggi su palermotoday (Di giovedì 21 gennaio 2021) 'La decisione di eliminare Falcone efu presa da Riina e avallata da tutti' 20 settembre 2019, il pg: 'L'ex pentito Vincenzo Scarantino è stato indotto a mentire' 23 settembre ...

thelondonboys47 : RT @Virus1979C: (chi l'avrebbe mai detto..) #Borsellino quater, i giudici: “Nella strage di via d’Amelio possibili interessi convergenti di… - vittoriodiri : RT @Virus1979C: (chi l'avrebbe mai detto..) #Borsellino quater, i giudici: “Nella strage di via d’Amelio possibili interessi convergenti di… - DavideTedesco74 : Borsellino quater, i giudici: 'Nella strage di via d'Amelio possibili interessi convergenti di gruppi di potere est… - ViteAnto : RT @LiveSicilia: Borsellino quater, le motivazioni: “Il giudice non fu ucciso per la Trattativa’ - News24_it : RT @Dome689: Borsellino quater, i giudici: “Nella strage di via d’Amelio possibili interessi convergenti di gruppi di potere estranei a Cos… -