Bonus affitti 2021 e blocco degli sfratti | per proprietari di immobili fino a 1200 euro | cos’è | come funziona e requisiti

Il Bonus affitti e il blocco degli sfratti sono tra i principali provvedimenti decisi dal governo per sostenere il settore immobiliare dopo la crisi da coronavirus. L'avvento della pandemia e le inevitabili ripercussioni sul comparto hanno infatti reso necessari dei provvedimenti di urgenza in grado di supportare la sostenibilità del settore. Di fatto, grazie a questi interventi si punta a calmierare l'effetto negativo dei diversi lockdown e del crollo dei redditi conseguenti. I proprietari che decidono di ridurre il canone di locazione degli inquilini possono beneficiare di un credito d'imposta fino al 50% della riduzione del canone. Il legislatore ha previsto un beneficio massimo corrispondente a 1200

