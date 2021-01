Bollettino vaccini Covid oggi 20 gennaio Vaccinati 450mila uomini e 760mila donne

GranchiTatiana : RT @CorriereUniv: #Coronavirus, risale il numero di #vittime nelle ultime 24 ore. Dubbi da #Israele su efficacia #primadose #vaccino #Pfize… - LibriAmati : RT @CorriereUniv: #Coronavirus, risale il numero di #vittime nelle ultime 24 ore. Dubbi da #Israele su efficacia #primadose #vaccino #Pfize… - COVIDbot_ITA : RT @ProvinciaTrento: #Coronavirus: oggi sono 420 le nuove guarigioni - uno dei dati più alti mai registrati - che portano il totale dei gua… - ProvinciaTrento : #Coronavirus: oggi sono 420 le nuove guarigioni - uno dei dati più alti mai registrati - che portano il totale dei… - SimonaGherardi : RT @CorriereUniv: #Coronavirus, risale il numero di #vittime nelle ultime 24 ore. Dubbi da #Israele su efficacia #primadose #vaccino #Pfize… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino vaccini

BARI - Lunedì prossimo Pfizer consegnerà 11.115 dosi, il 50% di quelle previste in base al Piano vaccinale. Questo significa, salvo variazioni in corso d’opera, che per tutta questa settimana la Pugli ...Sarà rivista la campagna vaccinale dopo altri ritardi nelle consegne, in Italia somministrate 1.210.745 dosi. La Germania prolunga il lockdown ...