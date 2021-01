Bollettino del San Pio: 34 nuove positività sui 516 tamponi analizzati (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si comunica che l’A.O.R.N. “San Pio” ha processato in data odierna nr. 516 tamponi, dei quali nr. 64 risultati positivi. Dei sessantaquattro positivi, nr. 34 rappresentano nuovi casi, relativi a nr. 31 soggetti residenti nella provincia di Benevento ed a nr. 3 soggetti residenti in altra provincia, mentre gli altri 30 si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si comunica che l’A.O.R.N. “San Pio” ha processato in data odierna nr. 516, dei quali nr. 64 risultati positivi. Dei sessantaquattro positivi, nr. 34 rappresentano nuovi casi, relativi a nr. 31 soggetti residenti nella provincia di Benevento ed a nr. 3 soggetti residenti in altra provincia, mentre gli altri 30 si riferiscono a conferme digià precedentemente accertata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

DPCgov : ???? #AllertaGIALLA per rischio idrogeologico, giovedì #21gennaio, nel bacino alto del Sangro in Abruzzo. ? L'allerta… - LaStampa : Coronavirus in Italia, il bollettino del 20 gennaio: 13.571 nuovi casi, 524 vittime. Sale il tasso di positività (4… - reportrai3 : Dopo due mesi dall'introduzione dei test antigenici rapidi da oggi nel conteggio del bollettino nazionale saranno v… - PostUmbria : >ANSA-IL-PUNTO/COVID: Umbria, inoculate dosi vaccino Moderna - UmbriaDa bollettino pandemia 300 guariti al virus in… - GazzettinoL : --------------------------- Il Via libera del Parlamento allo scostamento di bilancio per altri 32 miliardi per fin… -