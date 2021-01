Bollettino Coronavirus Protezione Civile 20 gennaio: i dati ufficiali (Di mercoledì 20 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE Coronavirus - La Protezione Civile ha emesso il Bollettino ufficiale sulla situazione della diffusione e del contagio del Coronavirus Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 20 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE- Laha emesso ilufficiale sulla situazione della diffusione e del contagio delPianeta Milan.

SkyTG24 : Covid Lombardia, il Consiglio regionale boccia mozione per patentino ai vaccinati. Live - Open_gol : ??Gli attualmente positivi in Lombardia sono 523.553. I pazienti nei reparti ordinari sono al momento 3.650, in tera… - palermomaniait : Coronavirus in Italia, bollettino 20 gennaio 2021: 13.571 contagi e 524 morti - - PerugiaToday : Coronavirus in Umbria, la mappa al 20 gennaio: tutti i dati comune per comune - PianetaMilan : Bollettino #Coronavirus Protezione Civile 20 gennaio: i dati ufficiali -