Bollettino Coronavirus del 20 Gennaio 2021 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) In data 20 Gennaio l’incremento nazionale dei casi è +0,56% (ieri +0,43%) con 2.414.166 contagiati totali, 1.806.932 dimissioni/guarigioni (+25.015) e 83.681 deceduti (+524); 523.553 infezioni in corso (-11.971). Ricoverati con sintomi -230 (22.469); terapie intensive -26 (2.461) con 152 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 279.762 tamponi totali (ieri 254.070) di cui 163.478 molecolari (ieri 135.388) e 116.284 test rapidi (ieri 118.682) con 92.244 casi testati (ieri 71.881); 13.571 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 4,85% (ieri 4,13% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 14,71% (ieri 14,60%, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 1.876; Sicilia 1.486; Veneto 1.359; Lazio 1.281; Puglia 1.159; Emilia Romagna 1.090. In Lombardia curva +0,36% (ieri +0,18%) con 38.593 tamponi totali (ieri 24.129) di cui 29.232 molecolari (ieri ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 20 gennaio 2021) In data 20l’incremento nazionale dei casi è +0,56% (ieri +0,43%) con 2.414.166 contagiati totali, 1.806.932 dimissioni/guarigioni (+25.015) e 83.681 deceduti (+524); 523.553 infezioni in corso (-11.971). Ricoverati con sintomi -230 (22.469); terapie intensive -26 (2.461) con 152 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 279.762 tamponi totali (ieri 254.070) di cui 163.478 molecolari (ieri 135.388) e 116.284 test rapidi (ieri 118.682) con 92.244 casi testati (ieri 71.881); 13.571 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 4,85% (ieri 4,13% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 14,71% (ieri 14,60%, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 1.876; Sicilia 1.486; Veneto 1.359; Lazio 1.281; Puglia 1.159; Emilia Romagna 1.090. In Lombardia curva +0,36% (ieri +0,18%) con 38.593 tamponi totali (ieri 24.129) di cui 29.232 molecolari (ieri ...

SkyTG24 : Covid Lombardia, il Consiglio regionale boccia mozione per patentino ai vaccinati. Live - COVIDbot_ITA : RT @ProvinciaTrento: #Coronavirus: scendono a 297 i pazienti ricoverati negli ospedali, anche se purtroppo si registrano 4 vittime. Aumenta… - tuttoatalanta : Tornano ad aumentare i contagi nella Bergamasca, +80 nuovi casi in 24h. Il Bollettino del 20/01… - TuttoSalerno : CORONAVIRUS: il bollettino odierno della Protezione Civile - LaStampa : Coronavirus in Italia, il bollettino del 20 gennaio: 13.571 nuovi casi, 524 vittime. Sale il tasso di positività (4… -