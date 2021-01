Boca Juniors, i dubbi di Salvio: “Gioco per il miglior club argentino. Futuro? Mio padre continua a dirmi una cosa” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il Boca Juniors è uscito con le ossa rotte dalla Copa Libertadores, dopo l'eliminazione contro il Santos in semifinale.Copa Libertadores, Flamengo-River Plate 2-1: Gabigol hombre del partido, Jorge Jesus sul tetto del mondoUno dei giocatori che più è stato criticato per questo insuccesso è Eduardo Salvio, che sta riflettendo su un potenziale addio, nonostante la sua famiglia vorrebbe che rimanesse con gli Xeneizes.L'argentino ha rilasciato una lunga intervista a ESPNF90, in cui non si è voluto esporre sul proprio Futuro: "Sto bene qui, sono felice, non posso dire che rimarrò perché uno nel calcio non sa mai cosa succederà. Più tardi analizzeremo con il mio rappresentante per vedere cosa c'è, ma sono felice. Sono nel più grande club del paese. Se arriva ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ilè uscito con le ossa rotte dalla Copa Libertadores, dopo l'eliminazione contro il Santos in semifinale.Copa Libertadores, Flamengo-River Plate 2-1: Gabigol hombre del partido, Jorge Jesus sul tetto del mondoUno dei giocatori che più è stato criticato per questo insuccesso è Eduardo, che sta riflettendo su un potenziale addio, nonostante la sua famiglia vorrebbe che rimanesse con gli Xeneizes.L'ha rilasciato una lunga intervista a ESPNF90, in cui non si è voluto esporre sul proprio: "Sto bene qui, sono felice, non posso dire che rimarrò perché uno nel calcio non sa maisuccederà. Più tardi analizzeremo con il mio rappresentante per vederec'è, ma sono felice. Sono nel più grandedel paese. Se arriva ...

