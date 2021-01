Blocco licenziamenti, Misiani: proroga solo per i settori in crisi (Di mercoledì 20 gennaio 2021) (Teleborsa) – La proroga del Blocco dei licenziamenti non può essere assicurata a tutte le aziende ma solo ai settori in crisi. È quanto ha dichiarato il viceministro dell’Economia, Antonio Misiani, intervenuto ai microfoni di Radio24. “Sul Blocco dei licenziamenti l’Italia non può permettersi un’ondata di licenziamenti, Io credo che però non possiamo nemmeno andare avanti con la logica esclusivamente di emergenza. Credo che il Blocco dei licenziamenti debba essere prorogato per i settori maggiormente in crisi mentre, mentre chi ha recuperato i livelli del 2019 Io credo che debba lavorare ritornando progressivamente alla normalità”, ha ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 20 gennaio 2021) (Teleborsa) – Ladeldeinon può essere assicurata a tutte le aziende maaiin. È quanto ha dichiarato il viceministro dell’Economia, Antonio, intervenuto ai microfoni di Radio24. “Suldeil’Italia non può permettersi un’ondata di, Io credo che però non possiamo nemmeno andare avanti con la logica esclusivamente di emergenza. Credo che ildeidebba essereto per imaggiormente inmentre, mentre chi ha recuperato i livelli del 2019 Io credo che debba lavorare ritornando progressivamente alla normalità”, ha ...

Il governo in attesa del via libera delle Camere allo scostamento di bilancio sta lavorando in vista della scadenza del blocco dei licenziamenti il prossimo 31 marzo. La misura allo studio ...

Il governo sta lavorando per assicurare ulteriori 26 nuove settimane di cassa integrazione Covid per tutti, anche se verranno tutelati maggiormente i settori più in crisi, a partire dal turismo. E' qu ...

