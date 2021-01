qn_giorno : Blackout al Maggiolini: la scuola di Parabiago è senza corrente dal 12 gennaio -

Parabiago (Milano), 20 gennaio 2021 - Un blackout totale dal 12 gennaio, giorno nel quale la corrente elettrica è saltata per un guasto importante al sistema di alimentazione. L'istituto Maggiolini di ...La dirigente chiede il ripristino del guasto per il rientro in presenza degli studenti e, se questo non fosse possibile, un locale alternativo, consapevole della quasi impossibilità nell’ottenerlo, ma ...