Bill Clinton si "addormenta": figuraccia durante il discorso di Joe Biden – VIDEO

Bill Clinton è accusato di essere caduto nelle braccia di Morfeo durante il primo discorso di Joe Biden come nuovo presidente degli Stati Uniti. L'ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton è stato accusato di essersi addormentato durante il discorso inaugurale di Joe Biden, con enorme disagio di tutti gli altri spettatori.

