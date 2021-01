Biden smantellerà i provvedimenti di Trump su clima e immigrazione

Leggi su panorama

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il neo-presidente degli Stati Uniti ha giurato. E si metterà subito al lavoro. Per archiviare il suo predecessore e mandare un segnale forte al partito. Joeè formalmente il quarantaseiesimo presidente degli Stati Uniti. In una Washington blindata (e con una Corte Suprema evacuata per allarme bomba), il nuovo inquilino della Casa Bianca ha prestato giuramento, insieme alla sua vice, Kamala Harris, nel corso della cinquantanovesima inaugurazione presidenziale della storia statunitense: una cerimonia che, come tema, ha avuto quello dell'unità nazionale (America United). «Questo è il giorno dell'America, questo è il giorno della democrazia Oggi, in questo giorno di gennaio, tutta la mia anima è in questo: riunire l'America, unire il nostro popolo, unire la nostra nazione» ha dichiaratosubito dopo il giuramento. Tra i principali presenti ...