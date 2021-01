Biden, Recovery Plan e Stellantis. Parla Giovanni Tria (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Finché il mondo va male allora l’Italia può stare tranquilla. Ma è quando tutti ricominciano a correre che sono guai. Giovanni Tria, economista ed ex ministro dell’Economia dal giugno 2019 al settembre 2019, lo dice in modo chiaro, netto, quasi calmo. La crisi di governo, non totalmente archiviata, rischia di mettere seriamente a rischio il percorso che porta verso il Recovery Fund. La prossima settimana, il testo del Recovery Plan uscito da Palazzo Chigi due settimane fa è atteso in Parlamento, proprio in quelle commissioni del Senato dove il governo rischia imboscate che lo porterebbero ad andare sotto. Ma forse il punto è un altro: quel documento è troppo vago e poco convincente. Tria, tra poco più di due mesi dobbiamo spedire all’Europa il Recovery ... Leggi su formiche (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Finché il mondo va male allora l’Italia può stare tranquilla. Ma è quando tutti ricominciano a correre che sono guai., economista ed ex ministro dell’Economia dal giugno 2019 al settembre 2019, lo dice in modo chiaro, netto, quasi calmo. La crisi di governo, non totalmente archiviata, rischia di mettere seriamente a rischio il percorso che porta verso ilFund. La prossima settimana, il testo deluscito da Palazzo Chigi due settimane fa è atteso inmento, proprio in quelle commissioni del Senato dove il governo rischia imboscate che lo porterebbero ad andare sotto. Ma forse il punto è un altro: quel documento è troppo vago e poco convincente., tra poco più di due mesi dobbiamo spedire all’Europa il...

