Biden presidente, gli auguri di buon lavoro della Meloni: “L’alleanza con gli Usa resta un punto fermo” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) “buon lavoro al nuovo presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Riportare unità in una nazione spaccata sarà una delle priorità del suo mandato. L’alleanza tra Italia e USA è un punto fermo e continuerà ad essere centrale per affrontare le principali sfide del nostro tempo”. E’ quanto scrive Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, in una nota. Nel complesso, la politica italiana saluta il 46mo presidente della storia d’America con cauto ottimsmo. A cominciare dal nostro esecutivo. “auguri di buon lavoro al presidente Joe Biden e alla Vice-presidente Kamala Harris. È un grande giorno per la ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 20 gennaio 2021) “al nuovodegli Stati Uniti Joe. Riportare unità in una nazione spaccata sarà una delle priorità del suo mandato.tra Italia e USA è une continuerà ad essere centrale per affrontare le principali sfide del nostro tempo”. E’ quanto scrive Giorgiadi Fratelli d’Italia, in una nota. Nel complesso, la politica italiana saluta il 46mostoria d’America con cauto ottimsmo. A cominciare dal nostro esecutivo. “dialJoee alla Vice-Kamala Harris. È un grande giorno per la ...

