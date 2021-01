Biden | il giuramento in diretta Trump e Melania lasciano la Casa Bianca mano nella mano | «In qualche modo torneremo»

RaiNews : Il presidente eletto degli Stati uniti Joe #Biden, alla vigilia del suo giuramento, ha reso omaggio solenne alle 40… - RaiNews : L'insediamento ufficiale, il giuramento di Joe Biden e Kamala Harris #InaugurationDay Speciale #Rainews24 dalle 17… - repubblica : Usa 2021, il giuramento surreale di Biden: quanto conta chi c'è e chi non c'è - markorusso69 : E quindi con il giuramento di Biden lo esco di nuovo la prossima volta, sorry - mariandres2014 : RT @Tg3web: Nel giorno del giuramento di Biden a presidente degli Stati Uniti, il Tg3 è andato nella più grande comunità di esuli cubani de… -

Ultime Notizie dalla rete : Biden giuramento

la Repubblica

Regole, ben diverse dal protocollo dell'Amministrazione Trump, che valgono per tutto lo staff in 'forte prossimità' con i 'principals', i responsabili dei dipartimenti. L'email citata da Axios non tra ...Alcuni membri dello staff della Casa Bianca accompagneranno l’ex presidente in Florida, dove continueranno a lavorare per la sua famiglia. E proprio il neo-presidente — ha assicurato Jen Psaki, futura ...