Biden, i media Usa (tranne Fox) scelgono croniste donne per seguire la Casa Bianca nei prossimi 4 anni (Di mercoledì 20 gennaio 2021) È una rivoluzione che cambia il volto del mondo molto maschile delle news negli Stati Uniti. Una rivoluzione che ha come protagoniste le donne, in questo caso giornaliste. Sono tutte croniste infatti le Chief White House Correspondent scelte dai principali media americani per i prossimi quattro anni alla Casa Bianca. Si occuperanno di seguire l’amministrazione di Joe Biden e Kamala Harris, che a loro volta hanno scelto una squadra per la comunicazione guidata da donne. Sono in sette, sei delle quali mamme con figli piccoli, tra cui la nuova portavoce Jen Psaki, 42 anni e già veterana dei tempi di Barack Obama quando, tra gli altri ruoli, è stata portavoce del Dipartimento di Stato. Le scelte dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) È una rivoluzione che cambia il volto del mondo molto maschile delle news negli Stati Uniti. Una rivoluzione che ha come protagoniste le, in questo caso giornaliste. Sono tutteinfatti le Chief White House Correspondent scelte dai principaliamericani per iquattroalla. Si occuperanno dil’amministrazione di Joee Kamala Harris, che a loro volta hanno scelto una squadra per la comunicazione guidata da. Sono in sette, sei delle quali mamme con figli piccoli, tra cui la nuova portavoce Jen Psaki, 42e già veterana dei tempi di Barack Obama quando, tra gli altri ruoli, è stata portavoce del Dipartimento di Stato. Le scelte dei ...

fareman5 : Il mondo aveva bisogno di Biden. Spero risollevi le menti dall’oblio morale post Trump. ???? #InaugurationDay - lorena_lorena57 : Ecco #Biden il suo biglietto da visita - Mania48Mania53 : RT @dentro_nero: Ecco. Cominciamo bene ??????????????? - waroglight : Da notare i media sotto manipolazione come sono in delirio per biden ..gli schiavi dei satanisti ..sto guardando Sk… - bc_emergenza : RT @RaiNews: #InaugurationDay. Joe #Biden in chiesa prima del giuramento -

Ultime Notizie dalla rete : Biden media Media, Ivanka non sarà a giuramento Biden - Ultima Ora Agenzia ANSA "Genocidio" degli uiguri in Cina. L'ultima accusa di Trump è la prima di Biden

Trump dunque, andandosene, lascia sulla scrivania del suo successore un’agenda cinese pesantissima e ingombrante. Biden non si è mai del tutto sottratto al ritornello cardine di Trump, sul “pericolo c ...

Le azioni di Joe Biden nei primi 100 giorni

Ecco le azioni di Joe Biden che dovrebbe intraprendere nei suoi primi 100 giorni di carica. Riuscirà a mantenere le promesse?

Trump dunque, andandosene, lascia sulla scrivania del suo successore un’agenda cinese pesantissima e ingombrante. Biden non si è mai del tutto sottratto al ritornello cardine di Trump, sul “pericolo c ...Ecco le azioni di Joe Biden che dovrebbe intraprendere nei suoi primi 100 giorni di carica. Riuscirà a mantenere le promesse?