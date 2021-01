Biden-Harris, giuramento in diretta: «Aiutatemi a riunire l'America, inverno di pericolo». Lady Gaga canta l'inno. Trump: «In qualche modo torneremo» (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il giorno è arrivato: il presidente eletto Joe Biden si insedia alla Casa Bianca dando il via ufficiale al suo mandato e a quello della sua vice Kamala Harris. Una cerimonia atipica, in... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il giorno è arrivato: il presidente eletto Joesi insedia alla Casa Bianca dando il via ufficiale al suo mandato e a quello della sua vice Kamala. Una cerimonia atipica, in...

robersperanza : Oggi gli Stati Uniti d'America iniziano una nuova stagione più aperta, solidale e democratica. Buona fortuna Joe B… - FrancescoBonif1 : Oggi è un bel giorno per gli USA ed un bel giorno per l’Europa e per l’Italia. L’inizio di una nuova stagione di r… - Agenzia_Ansa : Il nuovo presidente degli Stati Uniti Joe #Biden alla cerimonia per il giuramento insieme alla sua vice Kamala… - zazoomblog : Biden-Harris giuramento in diretta: «Aiutatemi a riunire lAmerica inverno di pericolo». Lady Gaga canta linno. Trum… - carlamartamari : RT @TgLa7: #Usa: #Biden 'Abbiamo il primo vicepresidente donna, Kamala #Harris: non ditemi che le cose non possono cambiare'. -