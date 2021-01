Biden ha giurato “La democrazia va difesa, sarò il presidente di tutti” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Joe Biden è ufficialmente il 46esimo presidente degli Stati Uniti. Ha appena prestato giuramento su una bibbia. Si tratta della bibbia di famiglia al quale, da cattolico praticante, è molto legato. Accanto a Biden i suoi familiari. Poco prima aveva giurato la sua vice Kamala Harris.“sarò il presidente di tutti gli americani, combatterò per coloro che mi hanno votato e per chi non mi ha votato. Questo è il giorno della democrazia. L'America ha raccolto la sfida, siamo qui per parlare di una causa, la causa della democrazia. La democrazia è davvero preziosa quanto fragile, e questo di oggi è il modo di difenderla e farla prevalere”, ha sottolineato Biden, che ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Joeè ufficialmente il 46esimodegli Stati Uniti. Ha appena prestato giuramento su una bibbia. Si tratta della bibbia di famiglia al quale, da cattolico praticante, è molto legato. Accanto ai suoi familiari. Poco prima avevala sua vice Kamala Harris.“ildigli americani, combatterò per coloro che mi hanno votato e per chi non mi ha votato. Questo è il giorno della. L'America ha raccolto la sfida, siamo qui per parlare di una causa, la causa della. Laè davvero preziosa quanto fragile, e questo di oggi è il modo di difenderla e farla prevalere”, ha sottolineato, che ha ...

