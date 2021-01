Biden ha giurato | è il 46° Presidente degli Stati Uniti | “La democrazia ha vinto”

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) (Teleborsa) – “Giuro solennemente di adempiere con fedeltà all’ufficio die di preservare, proteggere e difendere la Costituzione al meglio delle mie capacità. Che Dio mi aiuti”. Pronunciando la formula di rito, davanti aldella Corte suprema John Roberts, su una vecchia Bibbia di famiglia, tenuta dalla moglie Jill, alle 12.00 del 20 gennaio 2021, Joseph RobinetteJr. è diventato a 78 anni il 46esimo, il più anziano ad entrare in carica, il primo del Delaware e il secondo cattolico dopo John F. Kennedy. Un insediamento tra barriere e divieti, in una Washington blindata in occasione dell‘Inauguration Day con migliaia di militari della Guardia ...