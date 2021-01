Biden, giuramento in diretta. Trump e Melania lasciano la Casa Bianca: «In qualche modo torneremo» (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il giorno è arrivato: oggi, 20 gennaio, il presidente eletto Joe Biden si insedierà alla Casa Bianca dando il via ufficiale al suo mandato e a quello della sua vice Kamala Harris. Una... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il giorno è arrivato: oggi, 20 gennaio, il presidente eletto Joesi insedierà alladando il via ufficiale al suo mandato e a quello della sua vice Kamala Harris. Una...

(ANSA) – MILANO, 20 GEN – Borse europee tendenzialmente in rialzo con i future su Wall Street in positivo in attesa del giuramento del nuovo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. L’indice paneurope ...

Trump lascia la Casa Bianca: “Anni incredibili”

È l’ultima volta. L’ex presidente e sua moglie sono saliti a bordo del Marine One per andare alle porte della capitale per la cerimonia d’addio.

